الداخلية تلاحق تجار المخدرات بالشرقية وتضبط ممنوعات بـ 6 ملايين جينه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية"لإثنين منهم معلومات جنائية")تخصص نشاطهمالإجرامى فىالإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة (مركز شرطة أبوكبير، قسم شرطة أول الزقازيق) بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهمالإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى: (عاطل) مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50كيلو جرام-3 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

كما تم ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.. وبحوزتها (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام-10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى ").

فيما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (4000 قرص مخدر لعقار "تامول"- دراجة نارية "بدون لوحات"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى ").

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبوكبير .. وبحوزته (1500 قرص مخدر لعقار "تامول"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأقراص بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بـ (6,270,000 ستة مليون ومائتان وسبعون ألف جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.