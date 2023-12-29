أحد شيوخ شمال سيناء: كنا نسمع عن تنمية سيناء على الورق (فيديو)

قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ شمال سيناء، إنّ سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا: "في العصور السابقة كنا نسمع عن التنمية على الورق، أما الرئيس السيسي فهو صدوق في حديثه وإذا وعد فإنه ينفذ".

قناة السويس كنا نقف عندها 4 ساعات

وأضاف الخرافين في حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "ماذا تغير حاليا؟! قناة السويس كنا نقف عندها 4 ساعات أصبحن نقف عندها 5 دقائق فقط بسبب الأنفاق، ما حدث تطور رهيب".

تسهيل دخول المنتجات السيناوية

وتابع شيخ مشايخ شمال سيناء: "تم تسهيل دخول المنتجات السيناوية بسرعة مثل الخضار والزيتون والمانجو والخوخ، بعد أن كنا ننتظر توقف السفن ونصب الكباري عند القنطرة، أي أن الخضروات والفواكه كانت تتعطل 12 ساعة، لكن الرئيس السيسي وضع خطة لتنمية سيناء بـ742 مليار جنيه، وهذا رقم غير مسبوق".

