الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استقبال 11 جريحًا فلسطينيًا للعلاج بمستشفيات شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

بتنسيق من وزارة الصحة .. استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء اليوم الخميس 11 جريحا فلسطينيا وعددا من المرافقين للعلاج في المستشفيات المصرية.

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استاذ علوم سياسية: معبر رفح رئة يتنفس بها سكان عزة

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إدخال 7 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري

وأعلنت مصادر إنه تم التنسيق لاستقبال الجرحى ومرافقيهم من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط أن سيارات إسعاف مجهزة تابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء جاهزة لاستقبال الجرحى والمرافقين الفلسطينيين في الجانب المصري من رفح، ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج.. مشيرا إلى أن ميناء رفح البري استقبل أيضا 300 من حملة الجنسيات المزدوجة وأصحاب الجوازات الأجنبية.

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