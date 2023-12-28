الوفد تنفرد بأسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 1445 هـ / 2024 م بشمال سيناء

تقدم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالتهنئة للفائزين من أبناء المحافظة في قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ- 2024م.

وقال على غيط، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه تقدم 90 شخصًا من الجمعيات الأهلية في محافظة شمال سيناء للحج لهذا العام، أسفرت القرعة العلنية عن فوز 41 شخصًا منهم بتأشيرة حج، من بينهم 23 مواطناً من مدينة العريش، 12 مواطناً بمدينة الشيخ زويد، 2 مواطن من مدينة رفح، 4 مواطنين من مدينة بئر العبد ، وأسفرت أيضا القرعة عن عدد 15 مواطن احتياطي .

أضاف غيط، أن تكلفة الحج هذا العام ثلاث مستويات : المستوي الأول 235000 جنيه ، المستوي الثاني 168000 جنيه ، المستوي الثالث 151000 جنيه ، والمستويات الثلاثة أسعارها غير شاملة قيمة تذكرة الطيران.

وعلي السادة الفائزين سرعة التوجه إلى مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء لإنهاء الإجراءات اللازمة بداية من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.

وكانت الدكتورة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، شهدت اليوم الخميس، إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ- 2024م، بمقر وزارة .