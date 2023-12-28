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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية الكثيفة.. وتوقعات بهطول أمطار خفيفة

الطقس
الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي ستظهر على الطرق خلال الساعات المقبلة، والتي قد تصل إلى حد الضباب، وتسبب حالات وفاة.

الاستقرار التدريجي 

وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار التدريجي خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة من الممكن أن تصل إلى مرحلة المتوسطة أحيانا، خلال الأيام المقبلة، اعتبارا من الغد، على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومدن القناة ومن الممكن أن تصل إلى القاهرة.

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وأكدت هيئة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية الكثيفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الحوادث المرورية.

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