الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تشهد القاهرة الكبرى اليوم الجمعة طقس معتدل نهاراً بارد ليلا، كما تشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق خاصة على الطرق القريبة من نهر النيل والمسطحات المائية .

وبالنسبة لفرص الأمطار اليوم الجمعة بالقاهرة الكبرى، فمن المتوقع أن يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15

والجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 15

والقليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 15.