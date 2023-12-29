فيتوريا يرفض إراحة "رباعي السوبر" قبل معسكر الفراعنة

يضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، النقاط على الحروف قبل أيام من انطلاق معسكر الفراعنة الطويل والذي يستعد خلاله منتخبنا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

ورفض فيتوريا أي استثناءات في مواعيد الانضمام للمعسكر الذي ينطلق يوم 2 يناير المقبل، حيث شدد على ضرورة التزام جميع اللاعبين بموعد الالتحاق، بما فيهم لاعبي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، الذين أنهوا أمس مشاركتهم في بطولة السوبر المصري بالإمارات ويعودون إلى القاهرة اليوم.

وسيحصل لاعبو الفرق الأربعة المشاركة في السوبر على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، قبل الالتحاق بمعسكر الفراعنة يوم 2 يناير، فيما يتوافد المحترفون على المعسكر يومي 2 و3 يناير وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها بينهم وبين الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يعقد فيتوريا مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عصر السبت المقبل، من أجل الإعلان عن تفاصيل معسكر الإعداد للكان وكذلك الكشف عن القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في البطولة، وذلك بعد أن أرسل الجهاز الفني للمنتخب قائمة أولية تضم 55 لاعبًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيتم تقليصها إلى 30 لاعبًا في معسكر الإعداد ومن ثم إلى 27 لاعبًا في القائمة النهائية التي يتم إرسالها للكاف قبل ساعات من البطولة.

واستقر فيتوريا على أن تكون مباراة تنزانيا المقررة 7 يناير المقبل، بروفة أخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 من نفس الشهر، حيث سيمنح خلالها لاعبيه الفرصة مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية حتى يتفادى شبح الإصابات قبل ساعات من انطلاق البطولة.