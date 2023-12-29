توقعات عبير فؤاد لبرج الأسد 2024| ضغوطات وصعوبات تجعله يعود للوقوف من جديد

يبحث الكثير من مواليد برج الأسد عن أبرز توقعات برجهم للعام المقبل، خلال متابعة تنبؤات علماء الفلك التي يتم طرحها في هذا الوقت من كل عام، ووفقًا لخبراء الأبراج فـ2024 هو عام الفرص المهمة لمولود الأسد، حيث يحقق فيه إنجازات ضخمة لطالما حلم بها، كما سيعرف كيفية اغتنام الفرص على الرغم من وجود بعض الأوقات العصيبة التي ستعيقة ولكن بفضل مثابرته يستطيع التغلب عليها.

برج الأسد

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني:

كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، عن توقعات برج الأسد على الصعيد المهني خلال هذا العام، قائلة إن بداية السنة حتى يوم 25 مايو سيكون هناك بعض الضغوطات المنزعجة المحيطة به، ولكن ستبدأ الأمور في التتغير الأمور ابتداءً من 21 أبريل تقريبًا، ويمكن أن تقوده الاضطرابات المهنية نحو مسار جديد.

وبداية من 26 مايو، سيقلب صفحة الضغوطات وستعود إلى الوقوف من جديد، ويستعيد نشاطه وروحه القتالية، وسيمضي في طريقه الخاص دون قلق.

برج الأسد

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي:

برج الأسد من الأبراج النارية تمامًا مثل القوس والحمل، ويبدأ من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، وعلى الصعيد العاطفي فقد أوضحت عبير فؤاد بأنه في الأشهر الثالث الأولى من العام سيكون هناك عدم استقرار في العلاقة إذا كنت متزوجًا، وبالتالي لا تتسرع في قرار الانفصال ولا تصعد المواقف إلا إذا كان الاتفاق مستحيلًا، ومع حلول شهر أبريل، سيسير كل شيء على ما يرام، وتميل لإعادة اختراع كل شيء في الحب، طريقتك في الحب، في تصوّر علاقتك بشريك حياتك، في مفاجأة الطرف الآخر، والقاعدة الذهبية للعلاقات الزوجية هذا العام هي، ولا تسكت عن شيء بداخلك لم يُقال، لا تبالغ في شعورك بالندم والمرارة.

برج الأسد

وبالنسبة للسناجل، فسيبحث مواليد برج الأسد عن علاقة عاطفية متوازنة، لذلك على أن تكون شفافًا وتقول ما يسري عليك قلبك، وتستمع جيدًا للآخر، والتواصل الجديد هي الطريقة الوحيدة لوضع أساس قوي لعلاقاتك، وقد يحمل لك هذا العام تدريبًا أهم، وهو التخلّي عن التعالي والشعور بالعظمة، وابتداءً من 26 مايو: الفرص متاحة كي تتحول علاقة صداقة لعلاقة حُب.