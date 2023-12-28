خاص| توقعات عبير فؤاد لبرج الثور 2024.. عام اختبار المشاعر وتحقيق المال

مع بداية العام الجديد، يتساءل الكثيرون عن توقعات الأبراج الفلكية على مختلف الأصعدة المهنية والمالية والعاطفية والشخصية، وإذا كنت من مواليد برج الثور فإليكم أبرز توقعاته لهذا العام وفقًا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الثور

توقعات برج الثور لعام 2024 على الصعيد المهني

برج الثور من الأبراج الترابية مثل العذراء والجدي ويبدأ من 20 أبريل إلى 20 مايو، وهذا العام على الصعيد المهني كوكب المشتري هو كوكب الحظ والمتواجد الآن في برجك حتى 25 مايو، ومن المرجح أن تتحقق أهدافك المهنية والمالية، والفرص متاحة للحصول على مكافأة جيدة أو زيادة كبيرة أو حتى بيع عقار.

ولكن عليك أن تعمل بدقة واحترافية أكثر بداية م 21 يناير والذي سيجعلك ترغب في تغيير كل شيء، وسترغب في استرداد حريتك واستقلاليتك، وسوف يريحك إغلاق الأبواب من وقت لآخر، لكن لا تدع الإحباط يسيطر عليك، فكن حذرًا في النصف الثاني من شهر فبراير، وفي منتصف شهر يونيو، وخاصة في الشهرين الأخيرين من العام.

برج الثور

كما أن ردود الفعل على بعض السلوكيات أو عواقبها قد تؤدي إلى زعزعة استقرارك، في هذه الأوقات لن يكون من الحكمة استفزاز شخص أقوى منك، أو تأجيج صراع، أو مقامرة بأموال (في البورصة "سوق الأوراق المالية" أو في أي مغامرة تجارية غير مدروسة أو غير مضمونة)، ومع ذلك "زحل" بمنزل المشروعات طوال العام يجعلك تعطي الأولوية للسلامة، والاستفادة من خبراتك المكتسبة، و"نبتون" يمنحك بصيرة في خياراتك.

توقعات برج الثور 2024 على الصعيد العاطفي

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أهم التوقعات العاطفية لمواليد برج الثور، والتي قسمتها إلى جزئين مرتبط وغير مرتبط، فإذا كنت متزوجًا فقد تميل في أوقات كثيرة للتمرد على الالتزامات والقوانين الموضوعة من قبل شريك حياتك، وحاول أن تدرس بهدوء قراراتك.

وإذا كنت غير مرتبط فهذا العام ستحتاج في أوقات كثيرة إلى اختبار مشاعرك تجاه شخصٍ ما، وقد تتخلى عن مطالبك قليلاً، لتتمكن من الوصول لشخص يجذبك أو ببساطة تحرر نفسك من القيود التي تضعها لتكتشف أنها حائلا بينك وبين السعادة، خاصة في أول 5 شهور من العام.