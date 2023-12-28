توقعات عبير فؤاد لبرج السرطان 2024.. إنجازات ضخمة وقلبك دليلك

ينتظر عشاق توقعات الأبراج الفلكية في هذا الوقت من كل عام، تنبأت وتوقعات أشهر علماء الفلك والذين يمنحهم بعض التطلعات على أبراجهم خلال العام الجديد، وفي هذا الصدد كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أن 2024 لمواليد برج السرطان يعد عام التحديات والنجاحات الكبرى، وبسبب إصرار السرطان على تحدي الظروف والمواظبة على العمل سيحقق أهدافه خاصة الأهداف المالية هذا العام.

برج السرطان

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج السرطان على الصعيد المالي 2024

قالت عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، بإنه على الرغم من بعض الإحباطات التي يمكن أن تواجه مواليد برج السرطان إلا أن كوكب المشتري سيدفعك إلى التقدم والتطوير، وسيمنحك العديد من الفرص ذات قيمة كبيرة، ستتم مكافأة جهودك ويساعدك زحل ونبتون على مشاركة أفكارك، وترسيخ ما حققته بالفعل.

كما أن نجاحك مدعوم أيضا بأورانوس وذلك يضمن لك النصر خاصة إلى 25 مايو ومن هنا، فإن بقية العام يدور حول الإنجازات التي تعود بالنفع على عملك ومشاريعك، ولكن في 20 مايو حافظ على الكتمان والتواضع، وسيكون الحظ إلى جانبك للدخول في مشاريع جديدة وتعليم مهارات وستجند قدراتك لانجاح هذه المشاريع، كما تتاح امامك مجالات جديدة ذات مردود مالي سريع.

برج السرطان

توقعات عبير فؤاد لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي 2024

برج السرطان هو برج مائي تمامًا مثل الحوت والعقرب، والذي يبدأ من 22 يونيو إلي 22 يوليو، والحالة العاطفية في 2024 إذا كنت متزوجًا ستتخلص من الأشخاص المزعجين والمتدخلين في علاقتك مع الشريك، فوفقًا لعبير فؤاد يجب عليك الاستمتاع بحياتك الزوجية ولكن انتبه في أول العام وآخره لأهمية التوافق والتواصل بحُب مع شريك حياتك.

برج السرطان

أما مواليد برج السرطان العزاب، فهذا العام ستتحكم بك مشاعرك وسيوجهك قلبك إلى العلاقة المثالية التي كنت تحلم بها، فأنت على استعداد للدخول في تجربة حب جميلة، حتى لو كانت خارج الصندوق وقد تكون على حق تمامًا، أنت تشق طريقك من خلال تحديد ما تريد وما لم تعد تريده تبدي استعدادا للاهتمام بالطرف الآخر، ولكن تهتم أيضا أن تأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى نفسك.