الرباط الصليبي "كابوس" يطارد الجميع في 2023

تشكل إصابة الرباط الصليبي أزمة كبيرة للأندية والمنتخبات كونها تتسبب في إبعاد اللاعبين لفترات طويلة عن المباريات، ما يؤثر على شكل المنافسة في المسابقات المختلفة من جهة ومن أخرى على مستوى النجوم في استعادة مستواهم الفني لاحقًا.

عام 2023 كان شاهدًا على تجرع عدد كبير من النجوم من كأس "الرباط الصليبي" في مختلف الدوريات العالمية ومنهم من خرج من الحسابات لانتهاء موسمه بشكل كامل كونها إصابة تحتاج لفترة تعافي لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

أسماء لامعة في عالم الساحرة المستديرة تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال العام الجاري ومن بينهم البرازيلي نيمار دا سيلفا وثلاثي ريال مدريد تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا ونجوم أخرى بمختلف الدوريات العالمية.

رباط مدريد..

قبيل انطلاق الموسم الحالي من الليجا، تلقى ريال مدريد صدمة بإصابة الثنائي الحارس البلجيكي كورتوا والمدافع البرازيلي ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، ومن المنتظر عودتهم في نهاية شهر فبراير المقبل.

لم يلبس ريال مدريد حتى تلقى صدمة أخرى بإصابة المدافع النمساوي ديفيد ألابا خلال الأيام الماضية، لينتهي موسمه الكروي، ويصبح النادي الملكي الأكثر تضررًا من الرباط الصليبي في الموسم الحالي بمختلف الدوريات الأوروبية.

برشلونة هو الأخر ذاق من نفس الكأس بعد إصابة موهبته بابلو جافي في شهر نوفمبر الماضي خلال مشاركاته مع المنتخب الإسباني، حيث أعلن النادي إصابة اللاعب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى، وإصابة مصاحبة فى الغضروف المفصلي الجانبي، ما يشير إلى انتهاء موسمه على غرار ألابا.

لاعبين آخرين في الليجا تذوقوا من كأس الرباط الصليبي في العام الحالي أبرزهم جويل روكا لاعب جيرونا، ويرمي بينو لاعب فياريال، والكسندر سيدلار لاعب الافيس، ومارو ارامباري من خيتافي.

البريميرليج..

امتدت إصابة الرباط الصليبي إلى البريميرليج، حيث ضربت عدد كبير من اللاعبين على رأسهم يوريان تيمبر لاعب أرسنال وجويل ماتيب من ليفربول وإيفان بيريشيتش لاعب توتنهام وثنائي أستون فيلا، الأرجنتيني إيمليانو بوينديا وتايرون مينجز، وثلاثي برايتون سولي مارتش، وخوليو إنسيسو، وجويل فيلتمان، ومن برينتوفرد، ريكو هنري، وصولًا إلى لوكا كوليوشو لاعب بيرنلي.

الدوري السعودي..

كان أحمد بامسعود أحدث إصابات الرباط الصليبي في الدوري السعودي، ليكون اتحاد جدة أكثر المتضررين من تلك الإصابة في العام الحالي بعد إصابة كل من عبد الله الجدعاني وأحمد شراحيلي، والشاب سويلم المنهالي، وأحمد حجازي قبل تماثله للشفاء.

هناك أسماء أخرى ضربتهم لعنة الرباط الصليبي على رأسهم عبدالله عطيف من أهلي جدة، ومحمد مجرشي من الفيحاء، وثنائي الطائي، حسين قاسم وعبدالكريم السلطان، وراكان الطليحي من التعاون.

وتجرع الهلال من كأس الرباط الصليبي بعد إصابة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة التوقف الدولي الماضية في مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يستطع اللاعب ببطولة كوبا أمريكا 2024 التي ستقام في الصيف المقبل.