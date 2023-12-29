برونو فرنانديز "ضحية الثقة" في 2023

بات النجم البرتغالي برونو فرنانديز، ضحية الثقة خلال العام الحالي، بعد اعتماد مدربيه عليه في جميع المواجهات سواء مع مانشستر يونايتد أو منتخب البرتغال، ما يجعله يعاني من الإرهاق بسبب كثرة المشاركة.

وشارك فرنانديز في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام أستون فيلا، في الجولة التاسعى عشرة من الدوري الإنجليزي، ليرفع معدل مشاركاته في عام 2023 إلى معدل قياسي بلغ 71 مباراة حتى الأن.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد مشاركات برونو فرنانديز إلى 72 مباراة في العام الجاري، حال مشاركته مع مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست المقررة يوم السبت المقبل الموافق 30 ديسمبر من العام 2023.

ضحية الثقة..

المعدل القياسي لمشاركات برونو فرنانديز في عام 2023 يظهر مدى الثقة التي يحظى بها اللاعب من جانب المدرب الهولندي تين هاج مع مانشستر يونايتد وكذلك الإسباني روبرتو مارتينيز مع منتخب البرتغال.

وعلى الرغم من أن برونو فرنانديز يشارك بمعدل 5 مباريات كل شهر دون توقف على مدار العام، إلا أن الإرهاق لم يثنيه عن صناعة الفارق على مستوى ناديه أو المنتخب بعد مساهمته في 51 هدفًا، سجل 25 منهم وصنع 26 أخرين.

اليونايتد في البريميرليج..

وكان مانشستر يونايتد قد حقق فوزًا مثيرًا على ملعبه ووسط جماهيره على حساب أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية، وتأمل كتيبة الشياطين الحمر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نوتينجهام، وعدم الاستمرار في دائرة التخبط التي يعاني منها في الموسم الحالي بكافة المسابقات.

ويعد مانشستر يونايتد أضعف الفرق الكبرى في البريميرليج من حيث المعدل التهديفي حيث سجل 21 هدفًا فقط هذا الموسم بمعدل ما يقارب الهدف لكل مباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وحيد وثمانية هزائم، ويفصله عن صدارة البريميرليج 11 نقطة لصالح ليفربول.