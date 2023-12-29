وكيل صحة سوهاج يستقبل وفدا من قطاع السكان و تنظيم الاسرة بالوزارة

إستقبل الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتورة مرفت فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقويم والمشرف على مركز معلومات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة بمكتبه بديوان عام المديرية خلال زيارتها لمحافظة سوهاج.

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتورة عبير ابو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتور ايهاب يوسف مدير مركز المعلومات وفريق عمل إدارة تنظيم الأسرة

وذلك لعرض ومناقشة أعمال حملة طرق الأبواب "خدمتكم لحد باب بيتكم" والتى تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع السيدات بهدف رفع معدل الإستخدام وخفض الحاجة غير الملباه من خلال حصر السيدات المتزوجات في سن الانجاب ومعرفة موقفهن من استخدام وسائل تنظيم الأسرة خاصة الوسائل طويلة المدى والتى تستهدف الفئة العمرية من عمر(15 _45) سنة. كما تم عرض نتائجها منذ انطلاقها بالمحافظة في مطلع أكتوبر 2023.

ومن جانبه نوه "أبو هاشم" على التأكد من سلامة ودقة البيانات وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى جميع المستهدفات وتقديم الخدمة لهم مؤكداً على تذليل كافة العقوبات أمام الفرق الطبية المشاركة

موجهاً بعرض نتائج الحملة اولاً بأول واطلاعه على كل المستجدات بها.