شوبير: مواجهة مودرن فيوتشر كانت صعبة.. والشناوي أخي الأكبر

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فرحته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أحقية الأهلي في الفوز باللقب.

وقال شوبير إن المباراة النهائية لم تكن سهلة، ورغم الأداء الجيد للأهلي إلا أنه حدث بعض التراخي الذي تسبب في استقبال الفريق هدفي التعادل، ولكن خبرات الأهلي مكنته من الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة.

وتعليقًا على علاقته بمحمد الشناوي قائد الفريق، قال شوبير: الشناوي أخ أكبر لي وهو حارس كبير، وأتمنى له الشفاء وأن يعود سريعًا للتألق وقيادة الفريق.

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة كأس السوبر المصري، بعد فوزه على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تمكن محمود كهربا من تسجيل هدف التقدم لفريق الأهلي فى الدقيقة 13، وعزز تقدم فريق الأهلي حسين الشحات فى الدقيقة 34 واحرز هدف مودرن فيوتشر اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 77، فيما سجل محمد محمود الهدف الثاني فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2 ـ 2.

ونجح أنتوني موديست في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي ثم بعد دقيقتين أضاف كريم فؤاد الهداف الرابع.