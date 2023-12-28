صائد الطائرات الروسي يدخل المعركة في غزة (فيديو)

يدخل صاروخ "إيجلا" أو "سام 18" المسمى بـ"صائد الطائرات"، أرض المعركة في غزة، المحمول على الكتف الذي ظهر بحوزة مقاتلين تابعين لـ"حماس".

قالت حركة حماس في مقطع فيديو، إنه لاستهداف مروحية إسرائيلية شرق مخيم "جباليا"، وهذا الصاروخ روسي الصنع ويعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، والذي يبلغ مداه 5 آلاف متر وتصل سرعته إلى 600 متر في الثانية، موجه بالأشعة تحت الحمراء ولا تستطيع أجهزة التشويش إبطال عمله.

ويجري إطلاق صاروخ "إيجلا" من على الكتف لضرب الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات منخفضة، وتكلفة الصاروخ الواحد تصل إلى 60 ألف دولار.

وقال محليين عسكريين أن الهدف من هذا الصاروخ بالنسبة لحماس هو مروحيات الأباتشي الإسرائيلية الأكثر تقدما في العالم، والتي تصل تكلفة الواحدة منها إلى 52 مليون دولار، وتمتلك منها إسرائيل 42 مروحية زُج ببعضها للمشاركة في القصف على قطاع غزة.

كتائب القسام تسقط طائرة مسيرة في غزة

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخبارتية للعدو الإسرائيلي، شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة .

على جانب آخر، دعت المقاومة الفلسطينية، التجار وأصحاب المحال داخل البلدة القديمة ومحيطها وفي شارع الباشا ورأس العين، بمسح تسجيلات الكاميرات وعدم تشغيلها على الإنترنت في ساعات الليل.

وأضافت المقاومة، أن جنود الاحتلال يخترقون الكاميرات من خلال الإنترنت للتعرف على شخصيات وتحركات المجاهدين خلال عملياتهم ضد جنود الاحتلال.

وأكدت أهمية حذف جميع تسجيلات الكاميرات بشكل يومي والالتزام بما ورد، وذلك حرصًا على سلامة المجاهدين.