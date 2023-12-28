وصفة سحرية لشعر صحي ولامع.. منها زيت الذرة

تلاحظ بعض الفتيات انطفاء شعرها، واختفاء لمعانه الذي يعطي مظهر صحي وجذاب، وتتعدد أسبابه فأبرزها تعرض الشعر للحرار المستمرة سواء كان من أشعة الشمس أم بإستخدام السشوار، وايضًا عند إهمال ترطيبة، ولذلك نقدم لك وصفة طبيعية للحصول على شعر لامع وجذاب.





شعر صحي

خلطة طبيعية تعطي شعرك اللمعان المطلوب

ضعي نصف كوب من زيت جوز الهند، مع نصف كوب من زيت الذرة، ونصف كوب من زيت الخروع، وقطعة كبيرة من الزبدة.





تُخلط هذه الزيوت مع بعضها جيدًا وتوضع للحظة جانيًا.





في هذا الوقت امزجي صفار بيضتين وربع كوب من عصير الجرجير مع ثلاث ملاعق من المايونيز.





أضيفي نصف كوب من خلطة الزيوت السابقة إلى البيض والجرجير والمايونيز.

ضعي الخليط بعدما يتجانس على شعركِ لمدّة لا تقلّ عن ساعتين مع تغطيته، ثمّ اغسليه بالماء والشامبو المخصّص للشعر المصبوغ.

كرّري وضع الخلطة من مرّتين إلى ثلاث أسبوعيًّا.