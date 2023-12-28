لادا نيفا للبيع بسعر خيالي.. "سيارة بوتين"

تعد السيارة الروسية لادا نيفا الشهيرة، واحدة من أكثر السيارات انتشاراً في مصر خلال حقبة الثمانينات والتسعينات، خاصةً في ظل مظهرها الرياضي الذي جعلها من أبرز الطرازات في السوق المحلية لفترة طويلة.

واستطاعت السيارة لادا نيفا الروسية، أن تحقق شهرة عالمية أيضاً، واعتبرها كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيارته المفضلة، ومؤخراً طرحت صالة عرض كبرى في بريطانيا سيارة من طراز "لادا نيفا" للبيع مقابل 22 ألف جنيه إسترليني، بوصفها من نفس طراز "سيارة بوتين المفضلة".

جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة "ذا صن"، واصفة الطراز بأنه "أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين". ويقول الخبر إن "أيقونة الطرق الوعرة المفضلة لدى فلاديمير بوتين معروضة للبيع بمسافة 362 ميلا فقط بسعر يجعلها الأغلى من نوعها في المملكة المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من السعر "المرتفع نسبيا" فإنه لا يزال سعرا "أرخص" من معظم موديلات الدفع الرباعي الحديثة. ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن "المظهر الأكثر شهرة" للسيارة عندما اشتراها بوتين في عام 2009، واستعرضها أمام الصحفيين.

وكما تشير الصحيفة، فإن مبيعات نيفا 2021 نادرة بشكل خاص بعد توقف الواردات إلى بريطانيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ويشير إعلان البيع إلى أن هذه السيارة هي "منافس قوي على لقب السيارة الرياضية متعددة الاستخدام النموذجية".

وفي مايو 2009 قاد بوتين سيارته نيفا Lada Niva SUV إلى مقر إقامته في سوتشي قبل اجتماعه مع رئيس وزراء تركيا.

لادا نيفا الكهربائية الجديدة

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت السيارة لادا نيفا طرح العديد من الأجيال الجديدة في الأسواق الخارجية، لكن لم يتم تقديمها بالسوق المصرية.

وباتت الإصدارات الجديدة من "نيفا"، أكثر حداثة وعصرية، وزودت بأحدث التقنيات ووسائل الأمان الحديثة، خاصةً ما كشفت عنه مجموعة أفتوفاز الروسية مالكة علامة لادا نيفا، والذي يعد مفاجأة لعشاق السيارة، بعدما حولتها لمركبة كهربائية متطورة وصديقة للبيئة تحمل اسم نيفا E.

نيفا الكهربائية

جاءت السيارة بهيكل انسيابي وأنيق التصميم، يتميز بتداخل الزجاج وألياف الكربون مع العناصر الأساسية له، كما زودت بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

وزودت السيارة ببطاريات متطورة تكفيها لقطع مسافة 463 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركين كهربائيين بعزم يعادل 435 حصانا، يمكنها التسارع من 0 إلى 60 كلم/ساعة في غضون 2.5 ثانية، الوصول إلى سرعة 197 كلم/ساعة.