رئيس جامعة العريش يهنئ محافظ شمال سيناء بعيد رأس السنة الميلادية

قدم الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال زيارته للمحافظة ولقاء المحافظ.

وثمن الدمرداش الجهود التي يقوم بها محافظ شمال سيناء في إدارة الأزمة الراهنة التي يمر بها قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية وإيصالها إلي قطاع غزة.

وأعلن صدور قرار بتخصيص مقر لصالح الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا دخول كلية الطب في جامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع مديرية الصحة لدعم مستشفيات شمال سيناء بالأطباء من أساتذة كليات الطب.

وطالب الدمرداش، بدعم المحافظ في إنشاء الجامعة التكنولوجية، مؤكدًا علي ان كليات جامعة العريش يدرس بها 12 ألف طالب وطالبة من محافظة شمال سيناء ومن مختلف المحافظات المصرية.

من جانبه أكد المحافظ، قيام جامعة العريش بدور مهم في التنمية التي تجري علي أرض شمال سيناء وخاصة التنمية المجتمعية، لافتا إلى أن الجامعة شريك أساسي في التنمية علي أرض المحافظة.