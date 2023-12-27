سكرتير عام شمال سيناء يشيد بالدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري

أكد اللواء أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، الدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتمكين المرأة وتقليدها مختلف المناصب.

وشدد الغندور، خلال حفل ختام حملة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي جرت على مدار 16 يومًا بشمال سيناء تحت عنوان «معا ضد العنف ضد المرأة» لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في حضور الدكتورة، هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وأعضاء الجهات الشريكة، على الوقوف بحزم ضد ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأشار الغندور، إلي أهمية التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة فى المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

من جانبها قالت الدكتورة، هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن مبادرة «معا ضد العنف ضد المرأة» جاءت فى إطار الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الماضي والمتعارف عليها دوليا، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة.

أضافت إلى أن المبادرة تضمنت سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهى الأوقاف، إدارة الوعظ، الأزهر والصحة والتربية والتعليم والثقافة وجامعتي العريش وسيناء والمعاهد العليا بالعريش والإذاعة المحلية.

وعلى هامش حفل الختام أقيم معرض لوحات فنيه عن المبادرة ولوحات من فن الاوريجامى «تشكيل الورق على هيئة أشكال مختلفة وزخارف جميلة»، بجانب عروض استعراضيه عن التنمر والعنف نفذتها إدارة العريش التعليمية.