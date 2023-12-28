فادي فهمي يكشف أسرار عن اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ويقدم لمتابعيه إرشادات للحماية

أفصح المهندس فادي فهمي، الخبير في مجال السوشيال ميديا، عن تفاصيل جديدة تخص اختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وقدم لمتابعيه استراتيجيات للحماية.

وقدم الخبير فادي فهمي نصائح هامة حول ضرورة اختيار كلمات المرور واستخدام طرق فعّالة للحماية من التهديدات السيبرانية، حيث أوصى باختيار كلمات مرور قوية ومتنوعة وتجنب فتح روابط غير معروفة.



كما حذر فادي فهمي من تحميل التطبيقات المهكرة ودعا مستخدمي الإنترنت إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام برامج وتطبيقات السوشيال ميديا المختلفة لتجنب خطر اختراق الحسابات وسرقة كلمات المرور.

يذكر أن فادي فهمي، محترف في التسويق الإلكتروني، وبدأ رحلته المهنية في ذلك المجال كهاوي خلال عام 2018، ونجح خبير السوشيال ميديا فادي فهمي في تسويق الكثير من الصفحات والمؤسسات في الدولة، وقام بتوثيق العديد من الصفحات الخاصة بالفنانين والمطربين وغيرهم من المشاهير على فيسبوك وإنستجرام.