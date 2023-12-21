عام اختراق الحواجز وتحقيق الأمنيات| توقعات برج السرطان 2024 لماجي فرح

2024، عام التحديات والتصدي للعوائق لمواليد برج السرطان، فوفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح ستكون السنة الجديدة مليئة بالتجارب الجديدة والمعرفة وكسب الثقة واختراق الحواجز وتحقيق الأمنيات.

برج السرطان

برج السرطان على الصعيد المالي

سيسعى مواليد برج السرطان هذا العام إلى تحقيق أحلامهم وأهدافهم بقوة، مما يزيد ثقتهم في أنفسهم، كما أن هناك بعض المشاريع التي ستوفر لك الوسائل المطلوبة وعلاقات نافذة وحوافز كثيرة تحملها الظروف والأقدار.

سيختبر برج السرطان بعض التحديات التي لن تكون بسيطة مما ستضعك أمام العديد الاختبارات النفسية، وذلك خلال الأربعة شهور الأولى من العام، وبداية من شهر أبريل ستكون أوضاعك المالية جديدة، وفي شهر مايو سيلعب الأصدقاء دورًا كبيرًا في حياتك العملية حيث أن هناك دعم قوي في مشروع كنت تريده بشدة وستتعلم من خلاله مهارات ونشاطات جديدة.

برج السرطان

مع بداية صيف 2024 ستكون بداية انطلاقه قوية لمواليد برج السرطان، فستشعر بالرضا وستوسع آفاقك خاصة بين شهري أغسطس وأكتوبر، كما ستخترق الحواجز فتكون مبادراتك جريئة بين شهري نوفمبر وديسمبر وتنجح جدًا بفضل حدثك الأسطوري ومعطيات تدعمك جدًا.

برج السرطان على الصعيد العاطفي

بسبب روح الدعابة والفكاهة، سيكون مواليد برج السرطان على موعد مع الحب أكثر من مرة، خاصة أن الأعوام الماضية كانت مليئة بالانفصالات وتقلبات في المناخ العاطفي، بسبب وجود كوكب بلوتون في الجدي لسنوات، إلا أن 2024 ستضع في حيرة بسبب قصص الحب والأشخاص التي ستدخل حياتك في العام الجديد مما يصعب عليك الاختيار، في النصف الأول من العام تكون العلاقات الرومانسية.

برج السرطان

ستكون حياتك الشخصية مليئة بالأحداث الممتعة، وهناك عرض خطوبة أو زواج للبعض، مواليد برج العذراء سيتركون أثر في حياتك هذا العام وتكون علاقتك مع مواليد الجدي والحمل متوترة، يؤثر مولود العقرب عليك سواء كان داعمًا لك أو مسببًا لبعض الأسى، ومواليد برج الحوت سيريد أن تكون العلاقة سرية، أما الدلو سيلعب دورًا في خياراتك.

برج السرطان على الصعيد الصحي

وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح، يجب على مواليد برج السرطان الاهتمام بجهازهم الهضمي خاصة في الأشهر الأخيرة من العام، وتجب الإرهاق بشكل عام.