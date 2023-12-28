زعيم كوريا الشمالية يدق طبول الحرب.. مهام قتالية وأسلحة نووية

تصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعد تصريحات قوية بشأن الحشد للحرب والحديث عن الإمكانيات النووية والمهام القتالية للجيش.

وجدد زعيم كوريا الشمالية، دعوته للجيش بالاستعداد لحرب محتملة مع تنامي التهديدات الأمريكية، وذلك خلال أعمال جلسة اليوم الثاني من الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم، والذي يهدف إلى مراجعة سياسات الدولة لهذا العام وتحديد سياسات عام 2024.

كوريا الشمالية والتعاون مع الدول المناهضة الإمبريالية

ودعا زعيم كوريا، إلى تعزيز التعاون مع الدول المناهضة الإمبريالية، وحدد المهام القتالية للجيش الشعبي وصناعة الذخائر والأسلحة النووية وقطاعات الدفاع المدني لتسريع وتيرة الاستعدادات للحرب.

الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيرا

كما لفت إلى أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيرا بشكل غير مسبوق بسبب تحركات المواجهة المناهضة لـ كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها.

وتعهد كيم، بتوسيع وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للإمبريالية وشن العمل المشترك المناهض للإمبريالية بشكل ديناميكي والنضال على نطاق دولي.

تحذير من واشنطن لكوريا الشمالية

وكانت قد جهت واشنطن وسيئول تحذيرا شديد اللهجة إلى بيونغ يانغ، من أن أي هجوم نووي قد تشنه على الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية سيعني نهاية النظام الكوري الشمالي.

وانتقد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية الأحد، خطط البلدين لتوسيع تدريباتهما العسكرية المشتركة السنوية العام المقبل لتشمل تدريبات على عمليات نووية.