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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صادرات السلع الغذائية المصرية إلى الدول العربية تتجاوز الـ2مليار في أقل من عام

صادرات السلع الغذائية
صادرات السلع الغذائية المصرية

قال المهندس هاني برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 بقيمة 2556 مليون دولار، أي ما يمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، محققة نسبة نمو في القيمة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الثانية 

وأضاف برزى في تصريحات له أن الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الثانية بقيمة 818 مليون دولار بنسبة نمو 15%، تمثل 17% من إجمالي الصادرات، تلتها الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 430 مليون دولار بنسبة نمو 23%، تمثل 9% من إجمالي الصادرات، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 212 مليون دولار بنسبة تراجع 5%، تمثل 4% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 698 مليون دولار بنسبة نمو 15%، تمثل 15% من إجمالي الصادرات.

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وأشار برزى إلى أن السودان تصدرت قائمة أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2023 بقيمة 453 مليون دولار وبنسبة نمو 161%، يليها المملكة العربية السعودية بقيمة 369 مليون دولار بنسبة تراجع 3%، ثم ليبيا بقيمة 243 مليون دولار بنسبة نمو 18%، وفلسطين بقيمة 217 مليون دولار بنسبة نمو 15%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 212 مليون دولار بنسبة تراجع 5%.

وأوضح برزى أن صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة في الخبر تمثل نسبة 61% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.

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كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 453 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 279 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة صادرات 117 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 48 مليون دولار، والعراق بقيمة صادرات 161 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 38 مليون دولار.

وأكد برزى أن هذه الأرقام تعكس قوة القطاع الصناعي المصري وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، كما تعكس ثقة المستوردين في المنتجات المصرية.

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