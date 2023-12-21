ليتوانيا تقدم حزمة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا وسويسرا تخفف صادرات الأسلحة

تلقت أوكرانيا حزمة أخرى من المساعدات العسكرية من ليتوانيا تحتوي على المعدات الميدانية الضرورية وآلاف الحصص الغذائية لقواتها المسلحة.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أنه في عام 2023، قام المدربون الليتوانيون بتدريب حوالي 2900 عسكري أوكراني في ليتوانيا كجزء من برنامج متعدد الجنسيات في المملكة المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يبدأ خبراء التدريب الليتوانيين في عام 2024 تدريب حوالي 3500 فرد عسكري أوكراني كجزء من بعثة المساعدة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وعملية (إنترفليكس) في المملكة المتحدة وليتوانيا وهي برنامج تدريبي لتدريب القوات الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، وافق البرلمان السويسري بمجلسيه على تعديل التشريع الذي يخفف متطلبات صادرات الأسلحة. ولذلك، يمكن للحكومة السويسرية الخروج عن معايير الترخيص بتصدير الأسلحة إلى الخارج "في ظروف استثنائية"، إذا كان ذلك يتوافق مع حماية مصالح السياسة الخارجية أو السياسة الأمنية.

ومن الناحية النظرية، سيسمح التعديل الجديد لسويسرا بالموافقة على إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.