ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة

سجلت بورصات الخليج، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر2023، مقتفية أثر صعود البورصات العالمية، ومتأثرة بتوقعات متفائلة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بقرارات المركزي الأميركي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 42.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11931.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 244 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض، والمعذر ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و7.14% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 231.09 نقطة ليقفل عند مستوى 24223.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بحوالي واحد في المئة، إذ هدأت المخاوف حيال عرقلة مسارات الشحن في البحر الأحمر.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة، مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.6 بالمئة مسجلا ارتفاعا للجلسة العاشرة على التوالي، مدفوعا بارتفاع سهم بنك قطر الوطني بمقدار 1.5 في المئة.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 1.4 بالمئة جراء ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 1.4 بالمئة.