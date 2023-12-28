ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية تعاملات الأسبوع بصورة جماعية، ورغم الارتفاعات الجماعية إلا أن رأس المال السوقي للأسهم تراجع بنحو86.7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.594.6 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 24691 نقطة.

وشهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطًا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5462 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7854نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 42 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 5.1 مليار جنيه.