ارتفاع مؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023، ليغق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 42.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11931.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 244 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مهارة، وأليانز إس إف، ونادك، وشاكر، والخريف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والرياض، وأبو معطي، وكابلات الرياض، والمعذر ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و7.14% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 231.09 نقطة ليقفل عند مستوى 24223.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 24691 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 29877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10513 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة.