تطوير وتجميل أهم شوارع الإسماعيلية السلطان حسين

استكمالاً وتنفيذاً لتعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتطوير وتجميل المحاور الرئيسية وأماكن تنزه المواطنين، بالإضافة إلى المواقع الجماهيرية على مستوى محافظة الإسماعيلية.

وبناء علي ذلك وجه محافظ الإسماعيلية، بتطوير ممشي شارع" السلطان حسين" بداية من "الممر القديم " حتي شارع محمد علي .٩

علي الفور قامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد الشيمي مدير عام المديرية ،بتغير بلاط الشارع القديم والذي مر علي تركيبه ما يزيد عن ٢٥ عام .

يقول المهندس احمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية: تشتمل أعمال التغير الخاصة بشارع" السلطان حسين" علي؛ تطوير المسطحات الخضراء بالشارع ، كما أنه جاري توريد وتركيب "برجولات " خشبية علي امتداد الشارع ، كاستراحات جلوس المواطنين .

فضلا عن أعمال تعديل الإضاءة ، وتعديل مسارات المرور علي جانبي الشارع.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بفتح" شارع الجيش "من شارع "السلطان حسين" حتي نهايته علي أن يتم تغيير البلاط وضبط المناسيب، وتغير الصرف الصحي بوصلة شارع الجيش، بالإضافة إلى إنشاء غرف تفتيش واخري لصرف مياه الأمطار ، بما يحافظ علي صورة وشكل شارع الجيش القديم، وهو بلاط" الإنترلوك" مع فتحه لسير السيارات في اتجاه واحد موازي ومعاكس لشارع محمد علي .

وذلك تيسيرا وتخفيفا علي المواطنين لحركة المرور بحي الأفرنجي بالإسماعيلية.

وأكد مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية علي توجهيات محافظ الإسماعيلية ،بضرورة الإنتهاء من أعمال التطوير بشارع السلطان حسين قبل بداية العام الجديد ٢٠٢٤.