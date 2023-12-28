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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية وتحييد 750 جنديا خلال 24 ساعة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو-25" وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 750 عسكريا في الــ 24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس :"إن الطيران المقاتل الروسي أسقط إحدى الطائرات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الطائرتين الأخريين في أجواء مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا"، مشيرا إلى اعتراض سبعة صواريخ من أنظمة "هيمارس" وتدمير 33 طائرة مسيرة لكييف في مناطق متفرقة.

وأضاف البيان: "تكبدت القوات الأوكرانية 55 قتيلا على محور كوبيانسك، حيث تم صد 6 هجمات للعدو"، منوها بسقوط 210 جنود على محور كراسني ليمان خلال تصدي القوات الروسية لــ 3 هجمات أوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أن كييف تكبدت أيضا 230 قتيلا على محور دونيتسك و115 جنديا على محور جنوب دونيتسك، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 80 جنديا على محور زابوروجيا و60 جنديا على محور خيرسون.

وتابع البيان:" لقد تمت إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية معادية في 138 منطقة".

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