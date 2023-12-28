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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي الزمالك يعود إلى القاهرة غدًا للانتظام في التدريبات

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يصل إلى القاهرة غداً الجمعة، السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيداً للانتظام في تدريبات الفريق الأبيض.

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وأكد أحمد حسني المدير الإداري للفريق أنه قام بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودة إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان إبراهيما نداي وسامسون أكينولا استغلا حصول الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوع وسافرا إلى بلادهما بعد الحصول على إذن الجهاز الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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