الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28 ديسمبر2023، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

قال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد. وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 5 أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.

التغير في الأسعار

زاد بريق الذهب في المعاملات الفورية ليرتفع بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 0406 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14.4 بالمئة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2096.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 24.42 دولار للأونصة، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب اثنين بالمئة.

وصعد البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولار. كما زاد البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1156.16 دولار ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

أسعار الذهب اليوم فى مصر "شراء":

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3685.75 جنيه.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3225 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2764.25 جنيه.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر "للبيع":

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628.5 جنيه.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3175 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2721.5 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2116.75 جنيه.