75 % ارتفاعًا فى أسعار الذهب 2023 وتوقعات بزيادته 6 % العام الجديد

تشهد أسواق الذهب المحلية والعالمية، حالة من الاضطرابات الشديدة، إذ شهدت أسعار المعدن الأصفر في مصر ارتفاعات تاريخية خلال الأيام الماضية حيث بلغ عيار 21 لأول مرة في تاريخه 3500 جنيه.

ورغم الارتفاعات القياسية، تعاود أسعار الذهب الانخفاض اليوم ليتراجع عيار 21 إلى 3175 جنيهًا، الأمر الذي يثير القلق وتساؤلات المواطنين وخاصة الذين يستثمرون أموالهم في الذهب.

ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن سوق الذهب يشهد تقلبات كبيرة ولكنها طبيعة بالنسبة للاستثمار في الذهب الذي يعرف بالتقلب وخاصة أن العوامل المؤثرة داخليًا وخارجيًا متعددة.

وأضاف الإدريسي في تصريحه لـ"الوفد"، أن العالم يتجه نحو الارتفاع في أسعار الذهب، فهناك توقعات بارتفاعه 6% في عام 2024، وذلك بعد ارتفاعه في 2023 بنسبة 75%.

وأكد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، أن الصراعات العالمية من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، وحالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي، فضلًا عن حالة الركود في بعض الاقتصادات وثمار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار الحرب في غزة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18:- 2721 جنيهًا.

عيار 21:- 3175 جنيهًا.

عيار 24:- 3629 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 25400 جنيه.

أوقية الذهب:- 112849 جنيهًا.