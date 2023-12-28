معادن السعودية تعلن عن اكتشاف محتمل لموارد الذهب

كشفت شركة التعدين العربية السعودية معادن الخميس عن اكتشاف محتمل "لإمكانات كبيرة من موارد الذهب" تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.

وأكدت معادن، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن هذا هو أول اكتشاف من برنامج استكشاف تم إطلاقه في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

ويركز الاستكشاف حول منصورة ومسرة على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب /منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

وتشمل هذه النتائج تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم- طن.