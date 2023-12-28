الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

معادن السعودية تعلن عن اكتشاف محتمل لموارد الذهب

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت شركة التعدين العربية السعودية معادن الخميس عن اكتشاف محتمل "لإمكانات كبيرة من موارد الذهب" تمتد على طول 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي.

txt

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من التعدين بفضل بيانات صينية قوية

txt

التعدين غير القانوني يهدد صناعة الكاكاو في غانا

وأكدت معادن، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن هذا هو أول اكتشاف من برنامج استكشاف تم إطلاقه في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

ويركز الاستكشاف حول منصورة ومسرة على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة، حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب /منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

وتشمل هذه النتائج تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم- طن.

مواد متعلقة

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التعدين

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من خسائر شركات التعدين والطاقة

الأسهم الأوروبية تمدد مكاسبها.. مدفوعة بقطاع التعدين

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسائر أسهم التعدين والتكنولوجيا

الأسهم الأوروبية تتراجع مع هبوط أسهم إريكسون وقطاع التعدين

موعد انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي

الجريدة الورقية