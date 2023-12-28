انخفاض طفيف في أسعار النفط وبرنت يسجل 81.15 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 81.15 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.50 دولار للبرميل .

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة عند تسوية عقود الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينغ وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "تراجعت المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بشأن تورط إيران، قد يجعل من الصعب بيع المزيد".

وأعلنت شركة الشحن الدنمركية ميرسك أنها حددت مواعيد لعبور العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد الدعوة لوقف مؤقت لهذه المسارات في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

ولم تبد السوق رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات النفط الأميركية بواقع 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي الأربعاء.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن حجم التبادل التجارى بين روسيا والهند آخذ فى النمو، خاصة فيما يتعلق بالنفط الخام ومجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف بوتين - خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبراهمانيام جيشانكار- "إن حجم التجارة لدينا ينمو للعام الثانى على التوالى فى نفس الوقت وبوتيرة ثابتة، ومعدل النمو هذا العام أعلى مما كان عليه في العام الماضى"، بحسب ما أوردت وكالة تاس.

ومضى يقول "لقد تجاوزنا الحجم الإجمالي لنمو حجم التجارة، في العام الماضي خلال تسعة أشهر من هذا العام، من المؤكد أن هذه السلع تشمل الطاقة - النفط والمنتجات النفطية والفحم في المقام الأول، ولكن ليس هذه فقط؛ نحن أيضًا نعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة".