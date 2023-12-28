الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا

قائد القوات الجوية يلتقى رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الفريق ستيفان ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسى وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة فرنسا.

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وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كذلك تأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، فضلاً عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة فى مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابى فى دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية. 

كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكرى مع الدول
الشقيقة والصديقة.

 

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