البحيرة: انطلاق قةطوافل تنموية بالدلنجات وأبو المطامير" بالوعى مصر تتغير للأفضل"

اطلقت وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدما،ن والشركاء من الجمعيات الأهلية، قوافل تنموية كبرى تحت شعار " بالوعى مصر تتغير للأفضل " بمركزى أبو المطامير والدلنجات بمحافظة البحيرة وتستمر حتى 30 ديسمبر الجاري ويتم خلالها تقديم العديد من الخدمات تتضمن مشروعات تمكين اقتصادي، تكافل وكرامة ، خدمات تأهيلية للأشخاص ذوى الاعاقة ، مجتمع مدنى وقروض مستورة و٢ كفاية وامتحانات محو أمية و التربية الإيجابية والاستشارات الأسرية .

وأكد طنائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، الى انه يتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف العمل على نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية والزواج المبكر، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادى للمرأة فى المناطق الريفية وتنمية الطفولة المبكرة .

كما أكدت إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتمد علي تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالإضافة إلى العمل على بناء الانسان ، وهو الأمر الذي يتطلب وجود محور للتوعية وهو ما تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مبادرة " بالوعى مصر تتغير للأفضل.