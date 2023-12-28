وزير الداخلية يُهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بالعام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

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جاء بها:-

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

نستقبل هذا العام الميلادى الجديد بخالص الدعاء للمولى

عز وجل أن يحفظ بفضله مصرنا الغالية ويرعى رجالها وأبطالها

وأن يهب لمسيرتنا الوطنية المزيد من التوفيق والسداد ولتبقى قواتنا المسلحة الباسلة دومًا مهدًا للعطاء والتضحيات وملحمة من الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن المفدى ومصدرًا للطاقات المتجددة فى الإصرار والصمود ودرعًا صلبًا تندحر أمامه كافة التحديات.

وكل عـــام وسيادتكم بخـــير ،،

كما بعث اللواء وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها :-

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى.

نستقبل العام الميلادى الجديد بمشاعر الأمل فى غد مُفعم

بالأمن والإستقرار ونتوجه للمولى العزيز القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً وأن يُهيئ لها من فضله مزيداً من سُبل التقدم والتطوير لتحقيق أهداف مسيرة العمل الوطنى إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكـل عــام وسيادتكم بخــير ،،

كما بعث اللواء وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها:-

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسرنى أن أعرب عن صادق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة العام الميلادى الجديد.

إننا إذ نحتفل بحلول عام ميلادى جديد وكلنا أمل ورجاء فى أن يجعله المولى عز وجل عام أمن ورخاء وسلام ونرجو فيه لمسيرتنا الوطنية كل التوفيق والسداد لعلى يقين من أن خبراتكم الوظيفية وقدراتكم المهنية كانت وستظل ركيزة جوهرية فى بلوغ المنظومة الأمنية لمدارج الإتقان والفاعلية ونثق فى إدراككم الواعى بأهمية الإخلاص فى العطاء والتفانى فى الأداء لترسيخ دعائم الاستقرار وتهيئة المناخ الآمن لتحقيق طموحات شعب مصر العظيم.

وكـل عــام وأنتــم بخــير.