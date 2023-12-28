الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وزير الداخلية يُهنئ رئيس مجلس النواب بالعام الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب".

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سقوط سارقي حقيبة أموال من سيارة بالبساتين

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الإيقاع بسارق سيارة ميكروباص في الأميرية


 

 جاء بها :

بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد يطيب لى وهيئة الشرطة

 أن نتقدم لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء المجلس الموقر بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

 

فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات.. وبهذه المناسبة 

نرجو من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية الغراء.. وأن يحفظ بفضله مصر ويؤيدها بنصره وأن يجعل نصرته لمسيرتها غالبة.. وإرادتها للأخذ بزمام الرقى والرفعة نافذة وفاعلة إنه تعالى 

نعم المولى ونعم النصير.

       وكل عـــام وسيادتكم بخــير ،،

 

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