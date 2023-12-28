وزير الداخلية يُهنئ رئيس الوزراء بالعام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء".

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جاء بها :

يطيب لي وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادي الجديد أن نتقدم لسيادتكم بأطيب التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن إذ نستقبل هذا العام الجديد وتتواصل خلاله مسيرة العمل الوطنى نحو مستقبل يحمل الآمال فى مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.