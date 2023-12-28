الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وزير الداخلية يُهنئ رئيس الوزراء بالعام الجديد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء".

اقرأ أيضًا: رجل يُنهي حياة زوجته ويلحق بها تاركاً الحسرة للأبناء

txt

وزير الداخلية يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

txt

سقوط سارقي حقيبة أموال من سيارة بالبساتين


 

 جاء بها :

يطيب لي وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادي الجديد أن نتقدم لسيادتكم بأطيب التهانى وأسمى الأمانى.

 ونحن إذ نستقبل هذا العام الجديد وتتواصل خلاله مسيرة العمل الوطنى نحو مستقبل يحمل الآمال فى مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.

 

مواد متعلقة

وزير الداخلية يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

سقوط سارقي حقيبة أموال من سيارة بالبساتين

الإيقاع بسارق سيارة ميكروباص في الأميرية

مصرع “ أبو حديدة” وأحد معاونيه في تبادل لإطلاق النار يكفر الشيخ

كشف ملابسات مقتل مواطن علي يد اخر في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالأقصر

ضبط سيدة وثلاثة أخرين لاحتجازهم مواطنا فى القاهرة

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بكفر الدوار

ضبط مركب أثرى و1795 عملة نادرة وتماثيل بحوزة موظف بالمعاش فى المنيا
الجريدة الورقية