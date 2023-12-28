وزير الداخلية يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

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جاء بها :-

بمناسبة العــــام الميلادى الجديد يسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى

ونحن نستقبل عاماً ميلادياً جديداً مفعماً بالآمال.. نبتهل إلى المولى جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وإزدهار لمصرنا الغالية.. وأن يوفق جهود سيادتكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

حفظكم الله سيادة الرئيس قائداً تدافع عن الحق وستبقى مصر بإذن الله وبقيادتكم وطناً أبياً.. وسيظل أبناؤها ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات فى مواجهة التحديات.. متفانين من أجل رفعــة الوطــن وعزتــه.

وكل عام وسيادتكم بخير.