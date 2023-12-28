الكاكاو.. يحميك من الأمراض ومشروب جيد للشتاء| اعرف فوائده

بودرة الكاكاو من الأشياء الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فلا تقتصر علي إضافة مذاق لذيذ للحلوى، كما يمكن شربه لتهدئة الأعصاب والشعور بالدفء في فصل الشتاء، وخلال السطور التاليه نقدم لك أبرز فوائدها للجسم.





مشروب الكاكاو

فوائد الكاكاو لجسمك

يقوي المناعة

يحتوى الكاكاو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والعدوى.



يقيك من السرطانات

مشروب الكاكاو من المشروبات الهامة التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الاصابة بالأورام السرطانية المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون والبروستاتا.

يحسن مستوى السكر في الدم

يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

مضاد للإكتئاب

بودرة الكاكاو لديها القدرة على تحسين المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب، نظراً لاحتوائهاعلى مادة تسمى "فينيثيلامين phenethylamine"، وهي عبارة عن ناقل عصبي موجود في المخ ومسؤول عن تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب، كما أن بودرة الكاكاو تزيد من معدلات الـ"سيروتونين serotonin"، وهو ناقل عصبي آخر مضاد للاكتئاب.



تقلل من خطر الإصابة بالسكتات

أثبتت الدراسات أن بودرة الكاكاو تقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم وتحسن من تدفق الدم، إضافة إلى أنها تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، لذا فهي تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية والسكتات والأمراض الأخرى المتعلقة بالأوعية الدموية.

تساعدك في التحكم في الوزن

تساعد بودرة الكاكاو في التحكم بالوزن، حيث إن الدهون الموجودة في الكاكاو يتم حرقها في الجسم وتحويلها إلى طاقة. كما أن بودرة الكاكاو تقلل من الشهية وتعطي احساساً بالشبع والامتلاء، مما يساعد في التحكم بوزن الجسم.

علاج الربو

تحتوي بودرة الكاكاو على مركبات مضادة للربو مثل "ثيوفيلين " و"ثيوبرومين "، فالأول يساعد على توسعة الرئة وتهدئة المجاري الهوائية، والثاني يهدئ من السعال المستمر.

تحمي الأسنان

تحتوي بودرة الكاكاو على مركبات مضادة للبكتيريا ذات خصائص معززة للمناعة، وتحافظ على صحة الفم. فبودرة الكاكاو تساعدك على الحفاظ على أسنان صحية وتحارب بكتيريا الفم التي تسبب تسوس الأسنان.