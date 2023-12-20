التعدين غير القانوني يهدد صناعة الكاكاو في غانا

تواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، مخاطر متزايدة على محصولها من الفول من عمال المناجم والمهربين غير الشرعيين، وفقًا لمسؤولي الصناعة والمزارعين ونشطاء البيئة.

وفي الوقت الذي تمر فيه غانا بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، حيث وصل معدل التضخم إلى 26.4% في نوفمبر، يشكل التعدين غير القانوني، المعروف محليا باسم "جالامسي"، مشكلة كبيرة لزراعة الكاكاو، وهي إحدى ركائز الدولة. الاقتصاد الوطني إلى جانب الذهب والنفط.

وقال مايكل كوارتنغ، مدير أنشطة مكافحة التعدين غير القانوني في مجلس الكاكاو الغاني (COCOBOD)، لوكالة فرانس برس: "على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدنا تدميرا خطيرا لمزارع الكاكاو بسبب أنشطة عمال المناجم غير القانونيين".

وأصر على أن "هذا وصل إلى نسبة مثيرة للقلق".

في مواجهة الأزمة الاقتصادية، يبيع عدد متزايد من المزارعين أراضيهم لعمال المناجم غير القانونيين، مثل ريتا أبينا كورانتينج، 45 عامًا، وهي مزارعة كاكاو في سوهوم، في المنطقة الشرقية من غانا، والتي باعت اثنتين من قطع أراضيها لعمها أنه يستطيع استخراج باطن الأرض.

وتشرح قائلة: "يدفع لي كل شهر 500 دولار وأنا سعيدة، لأنه لم يكن من الممكن أن أكسب هذا القدر من المال من عملي في زراعة الكاكاو".

وتؤكد: "أعلم أن بعض زملائي مزارعي الكاكاو في المنطقة الغربية وأماكن أخرى قد تحولوا إلى زراعة أشجار المطاط لأنهم لا يكسبون ما يكفي من الكاكاو".

وقد وافقت الحكومة، التي تشتري إنتاج البلاد بالكامل قبل بيعه لشركات خاصة، على زيادة بنسبة 63% في السعر المدفوع للمنتجين هذا العام، لكن هذا لا يكفي لإثناءهم عن بيع أراضيهم للتعدين غير المعلن. في الوقت الحاضر، تشتري طنًا من الكاكاو من المنتجين مقابل 1822 دولارًا (1670 يورو).

"حتى الآن، تمثل الأراضي المفقودة بسبب التعدين غير القانوني 2٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالكاكاو في غانا. ولم يعد بإمكاننا السماح باستمرار هذا الأمر"، كما يقلق مايكل كوارتينج.

وفقًا لـ COCOBOD، من المقرر أن تحصد غانا مليون طن من الكاكاو بين عامي 2020 و2021. لكن هذا الرقم انخفض إلى 750 ألف طن لمحصول 2022-2023، وتتراوح توقعاتها للفترة 2023-2024 بين 650 ألف و700 ألف طن بسبب تأثير الأنشطة غير المشروعة.

- قنبلة موقوتة

وبالإضافة إلى فقدان الأراضي الزراعية، تساهم أنشطة التعدين أيضًا في تلوث الأنهار ومنسوب المياه من خلال استخدام المواد الكيميائية في الاستخراج.

ويعتقد أوبيد أوسو أداي، الناشط في منظمة EcoCare Ghana، وهي منظمة تقوم بحملات من أجل رفاهية المزارعين، أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى تحسين الأسعار ومستويات المعيشة للمزارعين.

ويحذر قائلاً: "نحن نجلس على قنبلة موقوتة كدولة".

ويضيف: "إذا لم يتم حل هذه المشكلة على الفور، فسوف ينتهي بنا الأمر إلى خسارة معظم أراضينا بسبب التعدين غير القانوني".

يقول بنيامين تي لارويه، نائب مدير الاتصالات في COCOBOD، إن المنظمة بدأت في تقديم مكافآت نقدية للأشخاص الذين يبلغون عن التعدين غير القانوني في أراضي الكاكاو، ولكن أيضًا عن تهريب الفول، وهي مشكلة أخرى للقطاع.

وأوضح أنه "في عام 2022، خسرت غانا حوالي 150 ألف طن متري من حبوب الكاكاو بسبب التهريب مع جيراننا، وهو ما يمثل إيرادات هائلة بقيمة 600 مليون دولار ذهبت هباء".

التحدي الآخر الذي تواجهه الصناعة هو تغير المناخ، الذي له أيضًا تأثير كبير على زراعة الكاكاو.

ست مناطق رئيسية في غانا تزرع الفول الثمين: الشرق، أشانتي، برونج أهافو، الوسطى، فولتا والغرب.

ومع ذلك، وبسبب تقلب هطول الأمطار وانخفاض خصوبة التربة، تحول الإنتاج نحو الغرب.

تعد المنطقة الغربية الآن المنتج الرئيسي للكاكاو في غانا، حيث تمثل 43% من الإجمالي.