«مقام» تسوق 50% من مشروعها فى العاصمة الإدارية.. «OPTIMA BUSINESS COMPLEX»

أفادت شركة مقام للتنمية العمرانية بنجاحها فى تسويق وبيع أكثر من 50% من مشروع «OPTIMA BUSINESS COMPLEX» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبهذا الخصوص قال أسامة الجندى، رئيس قطاع المبيعات بشركة مقام للتنمية العمرانية، إن الشركة قامت بإجراء الدراسات السوقية والبيعية التى تحدد الخطة البيعية الأمثل للمشروع، بالإضافة إلى التسعير السليم، وهو ما يضمن تقديم مشروع يناسب القدرة الشرائية للعملاء، ويواكب التطورات السوقية المتلاحقة وتأثيرها على الأسعار.

وأوضح أن مشروع OPTIMA BUSINESS COMPLEX» يقع فى القطعة mu-46 بمنطقة الداون تاون، على مساحة 2400 متر مربع، حيث يضم وحدات تجارية بمتوسط مساحات 45 مترًا للوحدة بإجمالى 32 وحدة، ووحدات إدارية بمتوسط مساحات 45 مترًا بإجمالى 157 وحدة، ويبلغ ارتفاع المشروع 13 دورًا، وبإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 500 مليون جنيه.

وأشار إلى ارتفاع حجم الإقبال من العملاء على الشراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة عقب انتقال الحكومة بكامل أجهزتها للعاصمة الإدارية، وكذلك وجود أسر تسكن المدينة من خلال مشروعات مختلفة، وهو ما يدعم إقبال العملاء على الشراء فى المدينة سواء للسكن أو الاستثمار، لافتا إلى أن ارتفاع العائد الاستثمارى وارتفاع الأسعار فى العاصمة يشجع العملاء على الشراء بها.

من جهته قال أحمد حسين رئيس قطاع التسويق بشركة مقام للتنمية العمرانية، إن الخطة التسويقية للشركة تستهدف العملاء من خارج مصر أيضًا، وهو ما يتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، خاصة مع تميز العاصمة الإدارية كمدينة عالمية أصبحت محل إقبال واهتمام العملاء المصريين العاملين بالخارج أو العملاء الأجانب، لافتًا إلى أهمية التيسيرات الحكومية والقوانين التى تدعم ملف تصدير العقار.

ولفت إلى أن الشركة بدأت فى تنفيذ المشروع يناير الماضى، وذلك قبل إطلاقه رسميًا، وهو ما يعكس ملاءة مالية قوية وجدية فى التنفيذ، مشيرًا إلى أنه من المخطط بدء تسليم المشروع فى يناير 2026.