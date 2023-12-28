«باراجوان» تعيد صياغة علامتها التجارية بهوية عربية

أطلقت شركة باراجون للتطوير العقارى مبادرة للتعبير عن استراتيجيتها الجديدة والتى تهدف إلى توطين الهوية العربية واحتضان الصدى الثقافى، وذلك من خلال إعادة صياغة العلامة التجارية للشركة بما يتضمن تغيير الشكل واللغة الخاصة بها، لتصبح باللغة العربية كبداية لحركة التغيير التى بدأتها الشركة، تماشيًا مع مبادرة التوطين الضخمة التى تسعى إليها معظم العلامات التجارية.

فى سبيل ذلك أطلقت شركة باراجون حملة ضخمة رفعت خلالها شعار «بداية التغيير»، سعيا للدمج بين التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدعاية العصرية، الممزوجة بالأصول العربية، والهوية المصرية الوطنية، انطلاقا من أن باراجون هى شركة مصرية 100% بمعايير عالمية، وتعمل دائما على دعم المجتمع المصرى فى مجالات عديدة، والتزاما من الشركة بالحفاظ على الهوية المصرية، ودعم الصناعة والمنتجات المحلية على كافة المستويات.

أكد المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقارى أن باراجون ليست مجرد شركة وإنما حركة مهتمة بتغيير وتطوير مفهوم بيئة ومساحات العمل لتحسين مجتمعنا، كما أنها تسعى إلى الترابط مع المجتمع المصرى وطبيعته العربية من خلال تغيير العلامة التجارية إلى اللغة العربية وهو ما يأتى ضمن استراتيجيات باراجون فى الفترة القادمة، التى تستهدف التوسع فى نطاق الأعمال ضمن انطلاقة جديدة للشركة للنمو فى مجال تطوير مفهوم المبانى الإدارية ومساحات العمل، واستكمالًا للنجاح الكبير الذى حققته خلال الفترة الماضية، وسعيًا للعمل على المزيد من المشروعات المبتكرة والمستدامة بما يتناسب مع اسم باراجون.

من جهته قال زياد علاء الدين رئيس قطاع قسم التسويق والعلامات التجارية، لشركة باراجون للتطوير العقارى، «نحن لا ندخر جهدًا فى استغلال هذا التغيير لإبراز جوهر الهوية المصرية ونقل النسيج الثقافى لمجتمعنا بشكل أصيل.

وأشار إلى أن الشركة تركز على الاستدامة كمنهج لتوفير مساحات عمل منتجة وفعالة، بالتوازى مع الجهود الدؤوبة لتغيير الثقافة التقليدية والتعبير عن دور الشركة المحورى فى المجتمع.