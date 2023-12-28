«تاج مصر» تنتهى من 90% لإنشاءات ديجويا 1,2,3 وإزدان مول بالعاصمة الإدارية

أفادت شركة تاج مصر للتنمية العقارية بانتهاء 90% من إنشاءات ديجويا 1,2,3 وإزدان مول بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبهذا الخصوص قال النائب فؤاد أباظة، الرئيس الشرفى لشركة تاج مصر للتنمية العقارية، ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الشركة اهتمت منذ اليوم الأول بالبدء فى العمل والتركيز على إنجاز المشروعات قبل الوقت المحدد.

وأضاف أن الشركة اهتمت بكل تفاصيل المشروعات بداية من اختيار الموقع والتصميمات الهندسية مرورا بالمرافق والخدمات ووصولا إلى التشطيبات واللاندسكيب.

وأضاف أن تاج مصر استطاعت أن تكسب ثقة العملاء بالتزامها بإنجاز مشروعاتها بأعلى جودة وفى وقت قياسى، رغم الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم الذى أثر بصورة كبيرة على معدلات تنفيذ المشروعات لدى عدد من المطورين، إلا أن الملاءة المالية لتاج مصر وتسريع وتيرة التنفيذ ساعدتها على تجاوز تلك الأزمات.

وأشار النائب فؤاد أباظة، إلى أن اهتمام الدولة بتذليل العقبات التى تواجه المطورين كان له دور كبير فى نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واجتذابه لعدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب، مشددا على ضرورة التزام الشركات بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة ووفق الاشتراطات التى أقرتها شركة العاصمة لخروج مشروع العاصمة الإدارية بالشكل الذى يليق بالجمهورية الجديدة.

وقال إن الشركة لم تفكر فى تقديم مشروع عقارى تقليدى بل اهتمت بالجانب الخدمى كذلك، ليس فقط فى توفير الخدمات الأساسية والترفيهية بل والاهتمام بالتعليم، وذلك من خلال مدرسة الفؤاد الدولية والتى تم بناؤها وفق أعلى المعايير العالمية بالتوافق مع أنظمة التعليم الحديثة لتوفر لسكان العاصمة الإدارية صرحًا تعليميًا مميزًا.

ومن جانبه قال مصطفى خليل، العضو المنتدب لشركة تاج مصر للتنمية العقارية إن الشركة نجحت فى الوصول لأعلى معدلات تنفيذ فى المشروعات، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تسويق المشروعات الأربعة والانتهاء من مبيعاتها بالكامل.

وأضاف أنه جارى تسليم 1000 وحدة للعملاء بمشروعات ديجويا 1,2,3 من إجمالى 2800 وحدة، لافتا إلى أنه من المقرر تسليم مشروعات ديجويا 1,2,3 وإزدان مول بالكامل فى العام 2024.

أضاف خليل أن الشركة تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه فى إنشاءات واستكمال المشروعات فى العام 2024، كما تستهدف تحقيق 16 مليار جنيه كمبيعات، لافتا إلى أن الشركة حققت 14 مليار جنيه مبيعات من مشروعات العاصمة وزايد خلال العام 2023.