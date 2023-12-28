كيف أصبحت المجمعات الاستهلاكية الملاذ الآمن للمواطنين؟.. ضربت حيتان السوق في مقتل

نجحت المجمعات الاستهلاكية، خلال السنوات القليلة الماضية، في مواجهة حيتان السوق الذين يستغلون حاجة المواطنين للكثير من السلع اليومية، ويقومون في أوقات كثيرة برفع أسعارها بغية تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين، رغم أن الكثير من السلع الغذائية لا ترتفع بالنسبة التي يروج لها أباطرة السوق الذين يقتاتون على حساب البطون الخاوية.

الرقابة على الأسواق:

وجليًا علينا ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية في الأسواق، حيث وجه البعض سهام الاتهام للحكومة في التقصير في الرقابة على الأسواق، وغيرها من متابعة الأسواق بشكل ملحوظٍ، ولكن الارتفاعات المتفاوتة لها أكثر من سبب، بعضها متعلق بالرقابة، والآخر بوجود ممارسات غير منضبطة في الأسواق وإخفاء بعض التجار السلع، وإخراجها عند حاجة السوق إليها وعندها يتم البيع بأسعار مرتفعة تؤرق المواطنين، وهو ما يتصدى له جهاز حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية.

الرقابة على الأسواق من جهاز حماية المستهلك

مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية:

في كثير من السلع التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، لاحظنا قيام الحكومة بإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها التخفيف على المواطنين وتقديم السلع بأسعار في المتناول، وظهر ذلك في نجاح مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية، وتحقيق المستهدف منها، حيث زاد إقبال المواطنين على شراء السلع المخفضة، من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، التي تنتشر في جميع محافظات الجمهورية.

زحمة المواطنين على المجمعات الاستهلاكية

منافذ المجمعات الاستهلاكية:

يستطيع المواطنون الحصول على احتياجاتهم من السلع المختلفة من المجمع الاستهلاكية الأقرب لمنازلهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق، بنسب تتراوح بين 15% و25%، حيث تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من السلع الغذائية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وعلى سبيل المثثال لا الحصر يتم طرح السكر بسعر 27 جنيهًا، بجانب أيضًا طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل لـ25%.

أحد منافذ المجمعات الاستهلاكية

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية:

تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل بنسبة 25% عن نظيرتها لدى التجار، لتكون في متناول المواطنين، وقد جاءت أبرز السلع التي تم طرحها في مبادرة تخفيض أسعار السلع من خلال شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بيع السكر الحر 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا.

أحد منافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر زيت الخليط في المجمعات الاستهلاكية:

سجل سعر زيت الخليط في المجمعات الاستهلاكية 2.1 لتر سعر 97.75 جنيه بدلًا من 118 جنيهًا، ويتم بيع زيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلًا من 45، وبيع كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلًا من 28 جنيهًا، وبيع الأرز المستورد 1 كيلو 20 جنيهًا بدًلا من 25 جنيهًا، وإتاحة الدواجن البرازيلي المجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدًلا من 115 جنيهًا، وبيع طبق بيض 30 بيضة 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا، وغيرها من السلع المختلفة التي يحتاجها المواطن المصري بشكل يومي.