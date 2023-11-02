نائب محافظ القاهرة يتفقد المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بحي شبرا 

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولات ميدانية عدة على عدد من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع السلع الغذائية بحي شبرا؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، خلال جولته أسعار السلع الأساسية، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي؛ لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كل السلع بكميات تلبِّي احتياجات المواطنين مع الاستمرار فى عمل حملات رقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية.

ويأتي هذا تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض والسيطرة على الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن وبناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

عقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اجتماعًا مع رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

استعرض نائب محافظ القاهرة موقف أعمال الرصف والتطوير الجارية طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

أكد فوزي متابعة موقف المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شددَّ نائب المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية للمتابعة بصفة يومية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأي تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير محاضر تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

استمرار الحملات بصفة يومية لمتابعة ورصد مخالفات البناء:

شددَّ نائب محافظ القاهرة على استمرار الحملات بصفة يومية لمتابعة ورصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

ومن جهته أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في وقت سابق، أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدي على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار إزالة على تعدٍّ بالقطعة رقم 7166 بالحى السادس، وتنفيذ قرار إزالة على تعدٍّ بالقطعة رقم 5684 بالحي الرابع بالمقطم.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان من إزالة حالتى تعدٍّ على أراضٍ زراعية بشارع السلام من الشارع الجديد الملاءة بعزبة الوالدة، وأرض الإصلاح الزراعي بزمام جمعية حلوان عزبة الوالدة.

أزالت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل أعمدة مخالفة بالعقار ٣٩ المقسي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.