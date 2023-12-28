نجع حمادي تعقد اجتماعًا موسعًا لتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، اليوم الخميس، بمكتبه، اجتماعًا استهدف مديري المراحل التعليمية المختلفة، ورئيس وأعضاء قسم التوجيه المالي والإداري، في حضور محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج وأحمد أبو الدهب مسئولا أمن الإدارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وشدد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الكفيلة بتحقيق الانضباط الإداري بالمدارس، وديوان عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، موجها بمتابعة السجلات المدرسية، وسجلات الحضور والانصراف وترقيمها واعتمادها، ومتابعة سجلات (68) و5 سلوك والقيد ومتابعة التحويلات، والوقوف علي مواعيد استلام وتوزيع التغذية المدرسية للتلاميذ.

وأكد المدير العام، تفعيل القرار المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، وآلية صرف الأنصبة المالية القانونية للمعلم والمدرسة والإدارة والمديرية، تفعيل النشرات الخاصة بسداد المصروفات الدراسية والدمغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المنقطعين.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات اللازمة التي يتخذها مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، نحو تحقيق الانضباط الإداري، وحسن سير العملية التعليمية، بما يحقق إيجابيا الصالح العام للعملية التعليمية.