الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: إيجابية نتائج التحاليل لحالتين مصابتين بـ«كوفيد -19» للمتحور JN1

وزير الصحة خلال الاجتماع
وزير الصحة خلال الاجتماع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

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وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

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الصحة: تنظيم 5480 حملة للتبرع بالدم وصرف مليون و250 ألف وحدة دم ومشتقاته

تؤكد وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر ، كما تؤكد أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، وما تزال الطريقة المثلى لتجنب الاصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في:
1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح 
2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج 
3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للتواجد بها

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