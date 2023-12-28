شوبير يُعلن مفاجأة.. صفقة تبادلية بدون أموال بين الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية صباح اليوم الخميس، وذلك بوجود صفقة تبادلية من العيار الثقيل سيبرمها فريقي الزمالك وبيراميدز بدون أموال في موسم الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس: “محمود صابر لاعب بيراميدز على رادار الزمالك، وفي كلام عن اقتراب محمد صبحي من الفريق السماوي”.

وتابع: “ممكن يحدث صيغة اتفاق تبادلي بين الناديين، لكن الزمالك لم يتحدث مع محمد صبحي حتى الآن، ولم يحدث اتفاق نهائي حتى الآن”.

وأضاف: “محمود صابر لاعب بيراميدز معار في فريق زد ولا يلعب أساسيًا، وهناك بند في التعاقد يسمح لـ بيراميدز استعادة اللاعب في يناير، لو حدث اتفاق سيعود اللاعب للسماوي وينتقل إلى الزمالك مُقابل صبحي”.

وواصل: “بيراميدز لن يدفع مُقابل مادي، لأن محمد صبحي عقده سينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم، وستكون صفقة جيدة”.